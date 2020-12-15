Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер «Брюгге»: киевское «Динамо» — не самый привлекательный жребий

Тренер «Брюгге»: киевское «Динамо» — не самый привлекательный жребий
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился эмоциями от жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийскому клубу досталось в соперники киевское «Динамо».

«Не самый привлекательный жребий. Не с точки зрения перемещений, а с точки зрения соперника. Они нас знают, мы обыграли их в предварительных раундах Лиги чемпионов в прошлом году (1:0 дома и 3:3 в Киеве). Это было непросто. В этом сезоне они обыграли «Гент» и АЗ. Это тоже о чём-то говорит. Соперник не привлекательный, но это команда нашего уровня.

Мы должны действовать эффективно, обеспечивать быстрый темп. Но организация игры также будет важна, потому что «Динамо» — сильная команда, которая ловит соперника на контратаках и быстро переключается из обороны", — цитирует Клемана HLN.

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020