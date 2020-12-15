Тренер «Брюгге»: киевское «Динамо» — не самый привлекательный жребий
Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман поделился эмоциями от жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы. Бельгийскому клубу досталось в соперники киевское «Динамо».
«Не самый привлекательный жребий. Не с точки зрения перемещений, а с точки зрения соперника. Они нас знают, мы обыграли их в предварительных раундах Лиги чемпионов в прошлом году (1:0 дома и 3:3 в Киеве). Это было непросто. В этом сезоне они обыграли «Гент» и АЗ. Это тоже о чём-то говорит. Соперник не привлекательный, но это команда нашего уровня.
Мы должны действовать эффективно, обеспечивать быстрый темп. Но организация игры также будет важна, потому что «Динамо» — сильная команда, которая ловит соперника на контратаках и быстро переключается из обороны", — цитирует Клемана HLN.
Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021
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