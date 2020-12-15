ЭСК РФС признала ошибку судьи в матче «Ахмат» — «Ростов»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза оценила решения арбитра в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Ростов» (0:1).
«Ростов» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Николая Волошина в эпизоде с вынесением предупреждения (четвёртое в сезоне) футболисту Деннису Хаджикадуничу на 13-й минуте матча.
Решение комиссии: судья ошибочно вынес предупреждение футболисту «Ростова» Деннису Хаджикадуничу. Решение ЭСК РФС мотивировано тем, что в действиях игрока «Ростова» отсутствовали признаки нарушения правил игры», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
«Ахмат», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (32) располагается на четвёртой строчке.
- 15 декабря 2020
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