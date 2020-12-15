«Челси» является самым неудобным соперником для «Вулверхэмптона» в АПЛ

В стартовом матче 13-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вулверхэмптон Уондерес» и лондонский «Челси». Матч проходит на домашнем стадионе «волков» — «Молине» в Лондоне. Идёт 10-я минута матча, счёт пока не открыт — 0:0.



Как сообщает Opta Sport, «Вулверхэмптон» за историю Премьер-лиги пропустил от «аристократов» уже 32 мяча. Ни одна другая команда АПЛ не поражала ворота «волков» большее количество раз.



Последняя очная встреча команд состоялась 26 июля 2020 года — в 38-м туре АПЛ — 2019/2020. Матч состоялся на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершился победой «Челси» со счётом 2:0.



Подопечные Фрэнка Лэмпарда набрали 22 очка и занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Уондерерс» (17) — на 13-м месте.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.