Кристиан Нобоа: первые шесть месяцев в России были очень сложными

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал об адаптации к жизни в России. Эквадорец признался, что на первых порах ему было очень тяжело привыкнуть к новой стране. В России Нобоа выступал за «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

«Первые шесть месяцев в России были очень сложными из-за разницы в погоде, культуре и языке. Я вообще не говорил по-русски. Поэтому я не мог пойти и что-то купить в магазине, даже заправить машину на заправке.

Было очень сложно понимать людей, что-либо делать, быть частью команды. Я действовал слишком медленно, мне надо было прибавлять в этом компоненте, ведь в России футбол намного быстрее, чем в Эквадоре. Но команды и тренеры помогали мне, это было здорово. Когда я адаптировался, я смог доказать, что способен помогать своей команде», — цитирует Нобоа RussianFootballNews.