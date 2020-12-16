Нуну Эшпириту Санту — о матче с «Челси»: футбол — это игра с первой до последней минуты

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).
«Мы от начала и до конца матча были в тонусе. Сегодня игроки полностью выполнили установку. Во втором тайме мы играли в очень хороший футбол.
Первый тайм был сложным для нас — »Челси" владел мячом. Во второй половине мои игроки верили, что смогут достичь положительного результата.
Три дня назад мы были разочарованы, пропустив гол от «Астон Виллы» в добавленное время. Футбол — это игра с первой до последней минуты. Подобное может случиться с любой командой", — приводит слова португальского специалиста BBC.
Видео решающего гола на последних минутах в матче «Вулверхэмптон»- «Челси»
Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.
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