Нуну Эшпириту Санту — о матче с «Челси»: футбол — это игра с первой до последней минуты

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).



«Мы от начала и до конца матча были в тонусе. Сегодня игроки полностью выполнили установку. Во втором тайме мы играли в очень хороший футбол.



Первый тайм был сложным для нас — »Челси" владел мячом. Во второй половине мои игроки верили, что смогут достичь положительного результата.



Три дня назад мы были разочарованы, пропустив гол от «Астон Виллы» в добавленное время. Футбол — это игра с первой до последней минуты. Подобное может случиться с любой командой", — приводит слова португальского специалиста BBC.

Видео решающего гола на последних минутах в матче «Вулверхэмптон»- «Челси»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.