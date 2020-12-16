Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Нуну Эшпириту Санту — о матче с «Челси»: футбол — это игра с первой до последней минуты

Нуну Эшпириту Санту — о матче с «Челси»: футбол — это игра с первой до последней минуты
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу «волков» в матче 13-го тура АПЛ с «Челси» (2:1).

«Мы от начала и до конца матча были в тонусе. Сегодня игроки полностью выполнили установку. Во втором тайме мы играли в очень хороший футбол.

Первый тайм был сложным для нас — »Челси" владел мячом. Во второй половине мои игроки верили, что смогут достичь положительного результата.

Три дня назад мы были разочарованы, пропустив гол от «Астон Виллы» в добавленное время. Футбол — это игра с первой до последней минуты. Подобное может случиться с любой командой", — приводит слова португальского специалиста BBC.

Видео решающего гола на последних минутах в матче «Вулверхэмптон»- «Челси»

Подопечные Нуну Эшпириту Санту набрали 20 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» (22) — на пятом месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020