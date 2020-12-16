Сейвы Джонстона и досадный рикошет в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич»

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» в Манчестере встречались «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Матч завершился со счётом 1:1. В составе «Манчестер Сити» забил Илкай Гюндоган. Гостям удалось сравнять счет после автогола Рубена Диаша.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Вест Бромвич».

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Бромвич» в свою очередь, набрав 7 очков, располагается на 19-м месте. В следующем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» предстоит провести матч с «Саутгемптоном», а «Вест Бромвич» сыграет с «Астон Виллой». Матчи пройдут 19 и 20 декабря соответственно.