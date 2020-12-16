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Яростная реакция Гвардиолы в адрес судьи из-за добавленного времени. Фото

Яростная реакция Гвардиолы в адрес судьи из-за добавленного времени. Фото
Футбол / Англия 0

Завершился матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Этихад» в Манчестере встречались «Манчестер Сити» и «Вест Бромвич Альбион». Матч завершился со счётом 1:1. В составе «Манчестер Сити» забил Илкай Гюндоган. Гостям удалось сравнять счет после автогола Рубена Диаша.

К основному времени матча арбитр встречи добавил четыре минуты, чем был крайне недоволен главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который выплеснул свои эмоции на резервном арбитре.

Фото эмоционального поведения Хосепа Гвардиоды доступно в «твиттере» B/R Football.

Видео автогола Рубена Диаша.

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 20 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дрозды» (7) — на 19-м месте.

«Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Вест Бромвичем»
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