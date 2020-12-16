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Александр Соболев пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Зенитом»

Александр Соболев пожелал удачи игрокам «Спартака» в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожелал удачи игрокам московского клуба в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Привет, ребята! Впереди нас ждёт сложный матч, и я не смогу выйти на поле, но буду вас поддерживать. Давайте одержим победу и проведём лучший матч в сезоне. Вперёд, за тренера! Вперёд, за „Спартак“!» — сказал Соболев в видеообращении, опубликованном на странице «Спартака» в «Твиттере».

Матч 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит», набрав 38 очков в 18 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая «Спартак» на 3 очка. Тройку лидеров замыкает ЦСКА (34).

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