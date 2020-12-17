Автогол Ловрена и шикарный выстрел Ракицкого – в видеообзоре встречи «Зенит» — «Спартак»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Спартак». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота и сравнял счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий дальним выстрелом с линии штрафной площади вывел хозяев вперёд в счёте. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Зенит» набрал 41 очко и укрепил лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 2-м месте.
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