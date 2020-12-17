Артём Дзюба — о голе «Спартаку»: футбольный бог меня вознаградил. Безумно счастлив!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба высказался о своём голе в ворота «Спартака» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги (3:1).
«Не хотелось отпускать Азмуна на зимний перерыв в качестве лидера гонки бомбардиров? Нет, такого не было. Просто хотелось отметиться в таком матче — чувствовал, что игра получается: выиграл много единоборств, сохранил много мячей, скидывал и в какой-то момент футбольный бог меня вознаградил. Саня Ерохин прорывался, мяч у него выбили — и на меня. На паузе получилось забить, безумно счастлив!
В любом случае, это прикольно — по 11 мячей у нас с Сердаром, в прошлом году было по 17, а 11 плюс 11 будет 22. Магия цифр, чёрт возьми! Случайности неслучайны, как говорили в «Кунг-фу Панде». Очень круто, что вот так всё получилось — с потрясающими эмоциями уходим на перерыв», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».
Видеообзор матча «Зенит» — «Спартак»:
«Зенит», набрав 41 очко, закрепился на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отрыв от «Спартака», находящегося строчкой ниже, теперь составляет 6 очков.
- 17 декабря 2020
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