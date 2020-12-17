«Ахмат» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Ахмат» — «Рубин». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Рубин» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».



«Ахмат», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (27) — девятый.