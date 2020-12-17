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«Ахмат» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:55 Мск
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«Ахмат» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 20:00

«Ахмат» — «Рубин»: прямой эфир матча начнётся в 20:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 17 декабря, состоится матч «Ахмат» — «Рубин». Встреча 19-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Рубин» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Рубин».

«Ахмат», набрав 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» (27) — девятый.

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