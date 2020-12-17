Леонид Слуцкий: не знаю ещё ни одной команды, у которой был лёгкий матч в Грозном

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом».



«Атмосфера и до, и после игры с «Тамбовом» особо не менялась. В команде достаточно хорошая, стабильная атмосфера. Понятно, что хорошие результаты её улучшают, плохие немного ухудшают, но глобальных изменений не происходит. В Казани сейчас минус 14, я безумно люблю зиму, снег, но эта погода абсолютно не подходит для тренировочной работы. Команда и в конце прошлого календарного года выезжала в Сочи, и сейчас это абсолютно правильное решение, мы могли в хороших условиях готовиться к трём последним матчам года.



Соперник – очень агрессивная команда, которая, особенно дома, играет в очень быстрый футбол с большим количеством переходов, единоборств. Будет сложная игра, я не знаю ещё ни одной команды, которая имела лёгкий матч в Грозном», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».



Матч «Ахмат» — «Рубин» состоится сегодня, 17 декабря, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. На «Чемпионате» будут доступны платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча.

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