Артета: «Арсеналу» нужно, чтобы Обамеянг начал забивать в каждом матче

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил игру нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, забившего единственный гол «канониров» в матче 13-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).



«Надеюсь, это поможет Обамеянгу раскрыться, потому что ему было очень нужно забить этот гол. Надеюсь, теперь всё кардинально изменится и он начнёт забивать в каждом матче. Сейчас именно это нам и надо. Нам нужно забивать гораздо чаще. Надеюсь, гол в матче с «Саутгемптоном» вдохновит Пьер-Эмерика. Уверен, давление на него теперь будет заметно меньшим и он разыграется», – приводит слова Артеты The Independent.

Видео года Обамеянга в ворота «Саутгемптона»

Во вчерашнем матча габонец забил первый гол в шести последних матчах АПЛ.



«Арсенал», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.