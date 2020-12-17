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«Астон Вилла» и «Бёрнли» не смогли определить победителя в матче 13-го тура АПЛ

«Астон Вилла» и «Бёрнли» не смогли определить победителя в матче 13-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Завершился очередной матч 13-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме встречались «Астон Вилла» и «Бёрнли». Матч закончился вничью — 0:0.

Хозяева уже четвёртый матч подряд не могут выиграть в родных стенах. До этого «Вилла» дома трижды проиграла: в матчах с «Лидс Юнайтед» (0:3), «Саутгемптоном» (3:4) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2).

«Астон Вила» набрала 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (10) — на 17-м месте.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт в воскресенье, 20 декабря. Команда Дина Смита в гостях встретится с «Вест Бромвич Альбион». «Бёрнли» в понедельник, 21 декабря, примет «Вулверхэмптон».

Матч второго круга «Бёрнли» — «Астон Вилла» запланирован на 27 января 2021 года.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
17 декабря 2020, четверг. 21:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 0
Бёрнли
Бёрнли
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