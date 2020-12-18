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Защита избитого судьи запросит судебно-психиатрическую экспертизу для Широкова

Защита избитого судьи запросит судебно-психиатрическую экспертизу для Широкова
Футбол / РПЛ 0
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Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова вместе с Артуром Рамазановым, высказался о предстоящем заседании по делу о нападении экс-футболиста сборной России Романа Широкова на его подзащитного.

«Сегодня продолжат допрос свидетелей. Осталось четыре человека. Нами будут заявлены ходатайства, гражданский иск и ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы подсудимого. Мы нашли целый ряд историй, когда он повышенно-агрессивно себя вёл. Демонстрировал неприличные жесты на поле на протяжений своей футбольной карьеры, оскорблял болельщиков.

В связи с тем что он претендует на тренерскую работу, участие в образовательном процессе, необходимо удостовериться в том, что он отдаёт отчёт в своих действиях и безопасен для окружающих. У нас в этом есть большие сомнения», — передаёт слова Островского корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Видео нападения Широкова на судью:

«Обсуждают, будто других проблем нет. Смешно». Свидетели дали показания по делу Широкова
Один сказал, что никакого покушения не было, а комментатор назвал реакцию Романа «абсолютно нормальной».
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