Пол Скоулз: дайте Бруну Фернандешу время с мячом — он будет уничтожать команды

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз выразил восхищение игрой португальца Бруну Фернандеша в матче 13-го тура Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед» (3:2).
«Некоторые его передачи и движения были потрясающими. Четвёрка игроков атаки выглядела блестяще. Временами Бруну… Дайте ему время с мячом — он будет уничтожать команды», — приводит слова Скоулза Metro.
Скоулз также оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство.
«Думаю, если в ближайших 26 матчах 9 или 10 игроков будут оставаться в форме, хотя это большая задача, они будут первыми или где-то рядом», — сказал Пол.
«Манчестер Юнайтед», набрав 23 очка, поднялся на шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» находится на последнем, 20-м месте (1 очко).
Видеообзор матча «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»
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