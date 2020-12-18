Дюков: прошу понять Черчесова. Он точно не держит на журналистов обиду

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков вновь высказался о скандальном интервью с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, позволившим себе резкие высказывания в телеэфире, в том числе в адрес своих подопечных.



«Мы знаем Станислава Саламовича как человека резкого и прямого в своих суждениях. Где-то это помогает, где-то мешает. На его интервью наложились эмоциональные переживания – мы все тяжело переживаем результаты нашей сборной.



Прошу его понять. Он человек, который может резко ответить, но он точно не держит ни на кого из журналистов обиды. Это как на поле: столкнулся, произошла стычка, но это не значит, что люди стали врагами», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Черчесов: на Казанского обиды нет. Сказал ему спасибо