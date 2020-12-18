Черчесов: на Казанского обиды нет. Сказал ему спасибо

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об отношении к комментатору Денису Казанскому после резонансного интервью.

«На Казанского нет обиды за жёсткие вопросы, конечно. Я ему спасибо сказал. Он свою работу выполнил идеально, как и его коллеги Черданцев с Губерниевым. Повторю, не шёл на спокойное интервью. Предполагал, кто будет в студии, в каком направлении пойдёт беседа.



После 0:5 от Сербии уровень критики был весьма приличный? Если нас критикуют, о нас говорят и с нас требуют, значит, мы интересны. И зрители к сборной неравнодушны. Этот интерес нужно обернуть в правильную форму, чтобы дать результат. Меня бы больше волновало, если бы не последовало никакого резонанса — что на победы, что на поражения. Критика — это нормально, с ней сталкивается каждая команда, каждый тренер. У журналистов своя работа, и к этому спокойно отношусь. Другое дело, что каждое интервью должно оставлять какой-то посыл. Болельщик должен знать, чем мы живём», — цитирует Черчесова «Спорт-экспресс».