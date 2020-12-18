«Мы должны достичь нашей цели вместе!» Алекс Крал обратился к болельщикам «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал обратился к болельщикам после поражений в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Для всех нас это был долгий и тяжёлый год. Множество правил, изменений, неудобств и запретов. Самым важным для футболистов является то, что мы всегда чувствуем поддержку наших замечательных фанатов – в домашних матчах, играх на выезде или в повседневной жизни. Очень много позитивных эмоций от вас, я горд быть в «Спартаке». А теперь отдохнём, зарядимся и будем готовиться ко второй половине сезона! Мы должны достичь нашей цели вместе!» – написал Крал в своём «инстаграме».

16 декабря в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Спартак». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1. На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.



«Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на третьем месте.