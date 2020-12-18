После победы над «Спартаком» Сергей Семак посетил вечеринку в образе индуса

После победы в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (3:1) главный тренер «Зенита» Сергей Семак посетил вечеринку в образе индуса. Кадры с праздника выложил в свой «инстаграм» профессиональный визажист Сердар Камбаров.

16 декабря в Санкт-Петербурге «Зенит» принимал «Спартак». Матч завершился победой хозяев со счётом 3:1. На 8-й минуте встречи счёт открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун. На 22-й минуте встречи защитник санкт-петербургского клуба Деян Ловрен забил гол в собственные ворота, тем самым сравняв счёт. Во втором тайме, на 73-й минуте, защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий вывел хозяев вперёд. В компенсированное время встречи форвард хозяев Артём Дзюба установил итоговый счёт. Таким образом, «Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до 7 матчей.



«Зенит» набрал 41 очко и укрепил своё лидерство в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский «Спартак» (35) — на 3-м месте.