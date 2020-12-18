«Манчестер Юнайтед» подпишет 18-летнего нападающего «Аталанты» за € 40 млн

«Манчестер Юнайтед» подпишет 18-летнего форварда «Аталанты» Амада Траоре, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, футболист уже получил гражданство и в январе отправится в Манчестер, чтобы подписать контракт с новым клубом. Предположительно это произойдёт 1 января 2021 года. Сообщается, что сумма трансфера составит € 40 млн, включая € 15 млн бонусов.
В нынешнем сезоне Траоре провёл на поле два матча, в сезоне-2019/2020 — три матча, в которых забил один гол. Траоре — воспитанник «Аталанты», в основной команде футболист дебютировал в 2019 году.
«Манчестер Юнайтед», набрав в 12 матчах 23 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лидер соревнований — «Ливерпуль» (28).
«Ман Юнайтед» одержал волевую победу, победив «Шеффилд»
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