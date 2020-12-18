Травмированный Александр Соболев рассказал, когда вернётся в состав «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о процессе восстановления после травмы, а также поделился прогнозами возвращения в команду.
«С первого дня сборов начну тренироваться в общей группе. Это моя первая операция и, надеюсь, последняя. В понедельник у меня была операция, а во вторник уже две тренировки. Уже начал бегать. Я провёл в Италии две недели, но тренировался не так, как в клубе.
Что попросил привезти из Рима Остон Урунов? Созвонились с ним, он говорил, в какие магазины заходить. Шутка, конечно», — сказал Соболев в видео, размещённом на канале «Коммент.Шоу» в YouTube.
Напомним, у Соболева заблокировало колено перед матчем 6-го тура Лиги наций
Сербия — Россия (5:0). Игрок перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.
- 18 декабря 2020
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