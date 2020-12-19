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«Боруссия» Д уступила на выезде «Униону» в 13-м туре Бундеслиги

«Боруссия» Д уступила на выезде «Униону» в 13-м туре Бундеслиги
Футбол / Германия 0

«Унион» принимал дортмундскую «Боруссию» в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт лишь во втором тайме. На 57-й минуте встречи нападающий «Униона» Тайво Авонийи осуществил точный удар и вывел команду вперёд. «Боруссия» восстановила паритет уже через три минуты усилиями 16-летнего форварда Юссуфа Мукоко. Футболист стал самым молодым автором гола за историю Бундеслиги. На 78-й минуте берлинцы снова оказались впереди, гол забил защитник Марвин Фридрих.

Таким образом, «Унион» подобрался к дортмундской команде в турнирной таблице. Берлинцы набрали 21 очко в 13 турах и занимают 5-е место. «Боруссия» (22) — на 4-м месте.

Германия - Бундеслига. 13-й тур
18 декабря 2020, пятница. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Авонийи – 57'   1:1 Мукоко – 60'   2:1 Фридрих – 78'
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