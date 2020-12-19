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Хави сообщил, что намерен возглавлять «Аль-Садд» до 2022 года

Хави сообщил, что намерен возглавлять «Аль-Садд» до 2022 года
Футбол / Испания 0
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Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави рассказал о планах на будущее.

«Возможно, в будущем настанет момент, когда нужно будет сделать следующий шаг в карьере, но на данный момент я сосредоточен на том, чтобы получать удовольствие от времени, проведённого в „Аль-Садд“. Хочу максимально использовать возможность сыграть небольшую роль в захватывающем путешествии Катара к 2022 году», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Ранее Хави отклонил предложение возглавить «Барселону», так как посчитал себя не готовым к работе с большим европейским клубом. Несмотря на это, ряд кандидатов на пост президента каталонского клуба по-прежнему рассчитывает пригласить Хави.

Хави возглавляет «Аль-Садд» с 2019 года. Договор специалиста с клубом содержит опцию, позволяющую специалисту уйти в «Барселону».

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