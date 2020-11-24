Кандидат в президенты «Барселоны»: Хави может стать гендиректором и главным тренером

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт, считающийся фаворитом предстоящих выборов, представил собственный план развития клуба. Фонт заявил, что видит в центре проекта бывшего полузащитника команды Хави, который в настоящее время тренирует катарский клуб «Аль-Садд».

«Мы провели глубокий анализ и пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе центральным человеком должен стать Хави, учитывая его менеджерские способности, лидерские качества, знания в области футбола.

Он — один из лучших игроков в истории клуба. Он сможет построить настоящую команду. При этом Хави может занимать различные должности.

Мы сказали ему, что он должен сыграть важнейшую роль в развитии клуба в следующие 10 лет. Возможно, он мог бы стать и гендиректором, и главным тренером «Барселоны».

Может ли остаться в команде Куман? Конечно, нужно смотреть на контекст и обстоятельства. Если Хави считает, что Куман должен продолжать, так и будет. Они могут успешно работать вместе», — цитирует Фонта Lesportiudecatalunya.cat.