Салах — о возможном переходе в «Реал» или «Барселону»: всё в руках «Ливерпуля»
Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах рассказал о планах на будущее.
«„Реал“ и „Барселона“ — два лучших клуба в Испании. Кто знает, что произойдёт в будущем. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы снова выиграть английскую Премьер-лиги и Лигу чемпионов с „Ливерпулем“. Что касается моего будущего, это сложный вопрос. Сейчас могу сказать, что всё в руках клуба. Конечно, я хочу побить все рекорды в „Ливерпуле“. Это было бы здорово. Однако команда и её успех всегда стоят на первом месте», — приводит слова Салаха AS.
Салах защищает цвета «Ливерпуля» с 2017 года. В нынешнем сезоне 28-летний египетский футболист в 12 матчах за мерсисайдский клуб в английской Премьер-лиге забил 11 мячей.
Салах забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Лиге чемпионов
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