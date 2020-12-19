Тренер солигорского «Шахтёра» Григорчук: у меня в сборной Ракицкий тоже не играл бы

Главный тренер солигорского «Шахтёра» Роман Григорчук поделился мнением об украинских игроках, выступающих в России.



«Считаю, любой человек не должен кого-то другого осуждать. Человек в первую очередь должен думать о себе, о том, поступал ли он правильно. Если, на его взгляд, кто-то другой ошибается, то не обязательно говорить об этом на телевидении. Мне очень не нравится слово «осуждать». Я бы даже не хотел говорить о футболистах, которые играют в России.



Если бы я был главным тренером сборной Украины, думаю, я Ракицкого не вызвал бы в сборную. Но я не осуждаю и не хочу комментировать то, что происходит с Ракицким. Это его дело, но в сборной у меня он тоже не играл бы. Никого не осуждаю, но сказал, как бы я поступил», — сказал Григорчук в интервью на YouTube-канале «Вацко Live».

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