Гвардиола: в составе «Саутгемптона» есть лучший исполнитель штрафных из всех, что я видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матче 14-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0).



«У нас было много моментов во втором тайме, но мы не реализовали ни одного из них и чуть не поплатились за расточительность.



«Саутгемптон» насыщает центр поля и тем самым провоцируют соперника играть уже. Это очень трудно. Они не позволяют своим соперникам быть компактными — вот почему команда Ральфа так хороша. Именно поэтому они создают всем соперникам проблемы. К тому же в их составе есть лучший исполнитель штрафных из всех, кого я видел в своей жизни, — Джеймс Уорд-Проуз.



Для нас эта победа — хороший результат, он очень поможет нам во вторник в игре на Кубок английской лиги с «Арсеналом». В обороне мы действовали превосходно. В прошлом сезоне мы допускали много ошибок. Рубен Диаш очень помог нам, Джон Стоунс последние несколько игр играет на невероятном уровне. Мы стараемся создавать всё больше и больше опасных моментов у чужих ворот.



Я завидую «Саутгемптону», потому что на их домашнем стадионе могут находится болельщики, а на нашем — нет», — цитирует испанского специалиста BBC.

Видео единственного гола в матче «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 23 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» (24) — на четвёртой строчке.