«Ювентус» договорился с «Наполи» о трансфере Милика
Нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик сменит клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.
По информации источника, «Ювентус» договорился с «Наполи» о трансфере 26-летнего польского футболиста за € 18 млн. Сообщалось, что в услугах Милика заинтересованы мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон».
Милик перешёл в «Наполи» летом 2016 года из амстердамского «Аякса». Сумма трансфера составила € 32 млн. В прошлом сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Италии (19 — в основном составе), забил 11 мячей, а также получил пять жёлтых карточек.
«Наполи» в 12 матчах набрал 23 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» (27) — на 3-м месте. Лидером соревнований является «Милан» (28).
«Атлетико» определился с главной трансферной целью на позицию нападающего
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