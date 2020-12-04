«Атлетико» определился с главной трансферной целью на позицию нападающего

Мадридский «Атлетико» намерен усилить позицию центрального нападающего в зимнее трансферное окно.
Из-за травмы Диего Косты и заражения коронавирусом Луиса Суареса тренерскому штабу стало очевидно, что в атаку необходимо приобрести ещё одного футболиста, соответствующего уровню стартового состава.
Как сообщает AS, «матрасники» уже определились с главным кандидатом на позицию форварда. Им стал Аркадиуш Милик из «Наполи». Поляк мог покинуть неаполитанцев ещё минувшим летом, однако трансфер так и не состоялся. Его контракт с клубом истекает в конце сезона, и «Атлетико» рассчитывает приобрести его по сниженной цене.
В услугах Милика также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон». В нынешнем сезоне 26-летний нападающий не провёл ни одного матча в итальянской Серии А.
- 4 декабря 2020
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