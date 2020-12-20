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Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»

Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»
Футбол / Италия 0
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Определились стартовые составы «Аталанты» и «Ромы» на матч 13-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Гьимшити, Гозенс, Хатебур, Фройлер, Мартен де Рон, Пессина, Малиновский, Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Депаоли, Шутало, Мохика, Паломино, Гьябуаа, Иличич, Миранчук, Ламмерс, Мурьель, Траоре.

«Рома»: Миранте, Манчини, Спинаццола, Карсдорп, Ибаньес, Смоллинг, Верету, Пеллегрини, Мхитарян, Родригес, Джеко.

Запасные: Лопес, Калафьори, Фасио, Кумбула, Жесус, Сантон, Перес, Кристанте, Диавара, Вильяр дель Фрайле, Майораль, Сайоль.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 18 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (24) — на четвёртом месте.

Алексей Миранчук включён в заявку «Аталанты» на матч с «Ромой»
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