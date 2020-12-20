Алексей Миранчук остался в запасе «Аталанты» на матч с «Ромой»

Определились стартовые составы «Аталанты» и «Ромы» на матч 13-го тура чемпионата Италии. Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.



Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Аталанта»: Голлини, Толой, Ромеро, Гьимшити, Гозенс, Хатебур, Фройлер, Мартен де Рон, Пессина, Малиновский, Сапата.



Запасные: Росси, Спортьелло, Депаоли, Шутало, Мохика, Паломино, Гьябуаа, Иличич, Миранчук, Ламмерс, Мурьель, Траоре.



«Рома»: Миранте, Манчини, Спинаццола, Карсдорп, Ибаньес, Смоллинг, Верету, Пеллегрини, Мхитарян, Родригес, Джеко.



Запасные: Лопес, Калафьори, Фасио, Кумбула, Жесус, Сантон, Перес, Кристанте, Диавара, Вильяр дель Фрайле, Майораль, Сайоль.



Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали 18 очков и занимают 8-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (24) — на четвёртом месте.