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«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Эйбар»

«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Эйбар»
Футбол / Испания 0

В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 1:3.

На 6-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперёд, а на 13-й минуте с передачи француза отличился Лука Модрич. Вскоре Кике сократил отставание в счёте, но уйти от поражения баскам не удалось. Более того, уже в компенсированное время второго тайма Лукас Васкес увеличил преимущество гостей.

Мадридцы одержали уже четвёртую победу подряд в Примере. «Реал» набрал 29 очков и догнал лидирующий «Атлетико». Но «матрасники» провели на два матча меньше. «Эйбар», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

В следующем туре «Реал» будет принимать «Гранаду», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Алавесом».

Испания - Примера. 14-й тур
20 декабря 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Эйбар
Эйбар
Окончен
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Бензема – 6'   0:2 Модрич – 13'   1:2 Кике – 28'   1:3 Васкес – 90+2'
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