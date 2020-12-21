«Реал» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Эйбар»
В Эйбаре на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» завершился матч 14-го тура испанской Примеры. «Эйбар» на своём поле уступил «Реалу» со счётом 1:3.
На 6-й минуте Карим Бензема вывел гостей вперёд, а на 13-й минуте с передачи француза отличился Лука Модрич. Вскоре Кике сократил отставание в счёте, но уйти от поражения баскам не удалось. Более того, уже в компенсированное время второго тайма Лукас Васкес увеличил преимущество гостей.
Мадридцы одержали уже четвёртую победу подряд в Примере. «Реал» набрал 29 очков и догнал лидирующий «Атлетико». Но «матрасники» провели на два матча меньше. «Эйбар», набрав 15 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.
В следующем туре «Реал» будет принимать «Гранаду», а «Эйбар» в гостях сыграет с «Алавесом».
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