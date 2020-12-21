«Ахмат» проведёт 8 контрольных матчей во время сборов в Турции
Футбольный клуб «Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
«Ахмат» одним из первых среди клубов Премьер-Лиги начнёт подготовку к весеннему отрезку чемпионата. Учебно-тренировочные сборы начнутся в Турции 9 января и пройдут в три этапа. Команда планирует провести восемь контрольных матчей", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Грозненский клуб ушёл на перерыв, набрав 26 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева находится на 10-м месте в турнирной таблице. Встречу 20-го тура РПЛ «Ахмат» проведёт дома с московским «Динамо». Лидером нынешнего розыгрыша является петербургский «Зенит» (41).
Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» ушёл на перерыв лидером, ЦСКА и «Спартак» — в тройке
Рекомендуем вам
- 21 декабря 2020
-
15:59
-
15:33
-
15:32
-
15:27
-
15:24
-
15:15
-
15:10
-
14:59
-
14:52
-
14:43
-
14:41
-
14:37
-
14:24
-
14:04
-
13:48
-
13:43
-
13:37
-
13:10
-
13:08
-
12:53
-
12:39
-
12:22
-
12:15
-
12:06
-
11:57
-
11:53
-
11:40
-
11:18
-
11:16
-
11:01
-
10:50
-
10:31
-
10:17
-
10:00
-
09:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам