«Ахмат» проведёт 8 контрольных матчей во время сборов в Турции

Футбольный клуб «Ахмат» проведёт три зимних сбора в Турции и сыграет восемь контрольных матчей, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Ахмат» одним из первых среди клубов Премьер-Лиги начнёт подготовку к весеннему отрезку чемпионата. Учебно-тренировочные сборы начнутся в Турции 9 января и пройдут в три этапа. Команда планирует провести восемь контрольных матчей", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Грозненский клуб ушёл на перерыв, набрав 26 очков в 19 турах Российской Премьер-Лиги. Команда Андрея Талалаева находится на 10-м месте в турнирной таблице. Встречу 20-го тура РПЛ «Ахмат» проведёт дома с московским «Динамо». Лидером нынешнего розыгрыша является петербургский «Зенит» (41).