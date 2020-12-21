Жоаозиньо — о решении КДК: рад, что всё закончилось. Я никого не бил
Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, признавшего его невиновным по итогам расследования конфликта в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0).
Напомним, после встречи главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что его помощника Андреаса Хинкеля ударили в ходе потасовки в подтрибунном помещении. Сообщалось, что обидчиком специалиста был Жоаозиньо. Тем не менее КДК не установил физический контакт между бразильцем и тренером.
«Я рад, что всё так закончилось. Я был абсолютно спокоен, но теперь буду совсем спокоен. Ведь я никого не бил. Спасибо клубу, что защитили меня», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
КДК не установил физический контакт между Жоаозиньо и помощником Тедеско
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