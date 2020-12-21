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Пауло Дибала не выйдет в стартовом составе на игру с «Фиорентиной»

Пауло Дибала не выйдет в стартовом составе на игру с «Фиорентиной»
Футбол / Италия 0
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Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала останется на скамейке запасных в игре 14-го тура Серии А с «Фиорентиной», сообщает на своей странице в «Твиттере» известный итальянский журналист Ромео Агрести.

Также Агрести написал, что главный тренер «старой синьоры» Андреа Пирло ещё не определился, сыграет ли в стартовом составе Аарон Рэмси.

Напомним, что предыдущую игру с «Пармой» (4:0) Дибала пропустил из-за повреждения. Ранее Пирло выражал надежду, что Пауло восстановится от повреждения именно к игре с «Фиорентиной».

27-летний аргентинец выступает за «Ювентус» с 2015 года. За клуб из Турина он провёл более 160 матчей.

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что клуб предложил Дибале новый контракт. Футболист признался, что хочет и дальше выступать за туринский клуб.

Матч «Ювентуса» и «Фиорентины» состоится 22 декабря. Начало игры – в 22:45 мск.

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