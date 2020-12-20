Пирло — о Дибале: такие чемпионы всегда играют важную роль в сильных командах

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло отметил важность аргентинского нападающего Пауло Дибалы для команды.



«Дибала важен для команды. Такие чемпионы, как он, всегда играют важную роль в сильных командах. Работаю со всеми игроками, и Дибала — один из них. К сожалению, у него небольшая травма. Вчера он пытался повысить нагрузку, но беспокоится, что может навредить себе ещё больше. Надеемся, что Пауло вернётся в строй к матчу с „Фиорентиной“. Он очень хочет вернуться на поле и играть», — приводит слова специалиста Goal.com.



Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что клуб предложил Дибале новый контракт. Футболист признался, что хочет и дальше выступать за туринский клуб.

Президент «Ювентуса» сообщил, что клуб предложил новый контракт Дибале