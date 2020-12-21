Сына Тюрама, плюнувшего в соперника, дисквалифицировали на шесть матчей
Форвард «Боруссии» Мёнхенгладбах Маркус Тюрам, являющийся сыном легендарного французского защитника Лилиама Тюрама, дисквалифицировали на шесть матчей. Француз во время матча 13-го тура Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:2) плюнул в игрока соперника Стефана Поша. За этот поступок форвард был удалён. Помимо дисквалификации Тюрам будет оштрафован на € 40 тыс.
«Боруссия» также решила наказать игрока. Клуб оштрафовал его на месячную зарплату.
Ранее Тюрам принёс извинения партнёрам по команде и Пошу. Футболист подчеркнул, что такое поведение не соответствует его характеру. Также он выразил готовность принять любое наказание.
«Боруссия» после 13 туров занимает 8-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков.
Сына Лилиана Тюрама удалили за плевок в соперника
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