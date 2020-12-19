Сына Лилиана Тюрама удалили за плевок в соперника

Французский нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын знаменитого защитника, чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама, получил красную карточку во время игры чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» за плевок сопернику в лицо.
Тюрам получил красную карточку на 79-й минуте. Форвард выразил недовольство действиями защитника гостей Стефана Поша. Во время спора Тюрам плюнул в соперника, после чего арбитр показал ему красную карточку.
Напомним, матч «Боруссии» и «Хоффенхайма» состоялся сегодня, 19 декабря, и завершился со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.
Мёнхенгладбахская «Боруссия» (18) после 13-го тура занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» (15) в момент подготовки этой публикации располагается на 11-й строчке.
- 19 декабря 2020
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