Маму Роналдиньо поместили в отделение интенсивной терапии с коронавирусом

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо, выступавший в таких известных клубах, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан», сообщил на своей странице в «Твиттере», что его мать заразилась коронавирусом, и её поместили в отделение интенсивной терапии.

«Дорогие друзья, у моей мамы коронавирус. Мы боремся за её скорейшее выздоровление. Она находится в отделении интенсивной терапии и получает всю необходимую медицинскую помощь. Я заранее благодарю вас за молитвы и позитивные мысли», — написал Роналдиньо.



Напомним, Роналдиньо официально завершил игровую карьеру 16 января 2018 года. Последним клубом бразильца стал «Флуминенсе». В течение карьеры он выступал за «Гремио», «Пари Сен-Жермен», «Барселону», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе». Чемпион мира 2002 года. Обладатель «Золотого мяча» (2005).