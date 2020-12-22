«Челси» разгромил «Вест Хэм» в заключительном матче 14-го тура АПЛ

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В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



«Челси» открыл счёт на 10-й минуте — полузащитник Мэйсон Маунт выполнил подачу углового точно на голову защитника Тьяго Сильвы. Оборона «молотобойцев» не уследила за бразильцем, и он пробил головой точно под перекладину.

Видео первого гола в матче

На 78-й минуте Тимо Вернер выполнил передачу в чужую вратарскую на Тэмми Абрахама, который в касание переправил мяч в ворота.

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Ещё через две минуты Абрахам сделал дубль, установив окончательный счёт матча.

Видео второго гола Тэмми Абрахама в матче с «Вест Хэмом»

«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (21) — на 10-м месте.