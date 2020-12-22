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«Челси» разгромил «Вест Хэм» в заключительном матче 14-го тура АПЛ

«Челси» разгромил «Вест Хэм» в заключительном матче 14-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В заключительном матче 14-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

«Челси» открыл счёт на 10-й минуте — полузащитник Мэйсон Маунт выполнил подачу углового точно на голову защитника Тьяго Сильвы. Оборона «молотобойцев» не уследила за бразильцем, и он пробил головой точно под перекладину.

Видео первого гола в матче

На 78-й минуте Тимо Вернер выполнил передачу в чужую вратарскую на Тэмми Абрахама, который в касание переправил мяч в ворота.

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Ещё через две минуты Абрахам сделал дубль, установив окончательный счёт матча.

Видео второго гола Тэмми Абрахама в матче с «Вест Хэмом»

«Челси», набрав 25 очков, поднялся на 5-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» (21) — на 10-м месте.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
21 декабря 2020, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Тьяго Силва – 10'   2:0 Абрахам – 78'   3:0 Абрахам – 80'
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