Жо забил победный гол за «Коринтианс» в матче с «Гоясом»
Экс-нападающий ЦСКА Жо в составе «Коринтианса» забил победный гол в матче с «Гоясом».
Матч бразильской Серии А прошёл в рамках 26-го тура и завершился со счётом 2:1. Первый гол на 3-й минуте забил игрок «Гояса» Фернандан, на 14-й минуте Густаво да Силва сравнял счёт, а на 51-й минуте Жо вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт встречи.
Для 33-летнего Жо этот мяч стал четвёртым в чемпионате Бразилии за 18 матчей. Также на счету форварда одна голевая передача.
После 26 туров чемпионата «Коринтианс» с 36 очками занимает девятое место.
Жо защищал цвета московского ЦСКА с 2006 по 2008 год, провёл за красно-синих 53 матча и забил 30 голов. Футболист является воспитанником «Коринтианса», откуда он и перешёл в состав «армейцев».
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