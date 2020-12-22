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Жо забил победный гол за «Коринтианс» в матче с «Гоясом»

Жо забил победный гол за «Коринтианс» в матче с «Гоясом»
Футбол / Южная Америка 0

Экс-нападающий ЦСКА Жо в составе «Коринтианса» забил победный гол в матче с «Гоясом».

Матч бразильской Серии А прошёл в рамках 26-го тура и завершился со счётом 2:1. Первый гол на 3-й минуте забил игрок «Гояса» Фернандан, на 14-й минуте Густаво да Силва сравнял счёт, а на 51-й минуте Жо вывел свою команду вперёд и установил окончательный счёт встречи.

Для 33-летнего Жо этот мяч стал четвёртым в чемпионате Бразилии за 18 матчей. Также на счету форварда одна голевая передача.

После 26 туров чемпионата «Коринтианс» с 36 очками занимает девятое место.

Жо защищал цвета московского ЦСКА с 2006 по 2008 год, провёл за красно-синих 53 матча и забил 30 голов. Футболист является воспитанником «Коринтианса», откуда он и перешёл в состав «армейцев».

Бразилия - Серия А. 26-й тур
22 декабря 2020, вторник. 02:00 МСК
Коринтианс
Сан-Паулу
Окончен
2 : 1
Гояс
Гояния
0:1 Фернандан – 3'   1:1 Henric da Silva – 14'   2:1 Жо – 51'
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