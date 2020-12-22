Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» во времена выступления за дортмундскую «Боруссию».
«После второго сезона в Дортмунде у меня состоялся разговор с сэром Алексом Фергюсоном. Он хотел, чтобы я перебрался в Манчестер. Я был очень заинтересован в трансфере. Даже можно сказать, что был готов к нему. Но «Боруссия» не хотела меня отпускать. Но меня это не сильно расстроило, потому что у нашей команды тогда всё было хорошо», — цитирует Левандовского Goal.com со ссылкой на France Football.
Левандовски начинал карьеру на родине, в Польше. В 2010 году он перешёл в «Боруссию», а оттуда спустя четыре года перебрался в «Баварию» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 32-летний форвард провёл 12 матчей в немецкой Бундеслиге, забил 17 голов (2 – с пенальти) и отдал 4 результативные передачи.
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