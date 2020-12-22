Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является для руководства «Спартака» основным кандидатом на пост наставника команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.
«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — сказал источник «Чемпионату».
Жардим находится без работы с прошлого года, когда его во второй раз за год уволили из «Монако». Монегасками португальский специалист руководил с 2014 года. С ним команда в сезоне-2016/2017 стала чемпионом Франции и добралась до полуфинала Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры Леонарду также тренировал «Олимпиакос» и ряд клубов на родине, среди которых «Спортинг» и «Брага».
Ранее нынешний главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующий контракт, рассчитанный до лета.
- 22 декабря 2020
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