Жардим — основной кандидат на пост тренера «Спартака». Он хочет получать € 6 млн в год

Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим является для руководства «Спартака» основным кандидатом на пост наставника команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, не связанных друг с другом.



«Жардим очень серьёзно рассматривается руководством «Спартака». Сложность может возникнуть в финансовых запросах тренера. Жардим запросил у красно-белых зарплату около € 6 млн», — сказал источник «Чемпионату».



Жардим находится без работы с прошлого года, когда его во второй раз за год уволили из «Монако». Монегасками португальский специалист руководил с 2014 года. С ним команда в сезоне-2016/2017 стала чемпионом Франции и добралась до полуфинала Лиги чемпионов. В ходе своей карьеры Леонарду также тренировал «Олимпиакос» и ряд клубов на родине, среди которых «Спортинг» и «Брага».



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