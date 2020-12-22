Глава Примеры: Суперлига может привести «Реал» к краху. Перес не понимает последствий
Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о потенциальном создании европейскими топ-клубами Суперлиги и об отношении к проекту главы мадридского «Реала» Флорентино Переса.
«Говорят, что Перес стоит за этой идеей, но такие вещи всегда покрыты тайной, поэтому я не знаю, так это или нет. Подозреваю, что ему нравятся подобные проекты.
Он отличный бизнесмен и управленец «Реала» как клуба, но он не понимает, как работают большие турниры. Перес не осознаёт, к чему приведёт создание Суперлиги. Как бизнесмен он имеет вес, но не в данном случае, потому что он не понимает негативных последствий для собственного клуба. Суперлига может привести «Реал» к краху», — приводит слова Тебаса Goal.com.
Президент «Реала» — о европейской суперлиге: футболу после пандемии нужны новые идеи
Рекомендуем вам
- 22 декабря 2020
-
14:36
-
14:34
-
13:58
-
13:49
-
13:40
-
13:18
-
12:58
-
12:54
-
12:29
-
12:24
-
12:07
-
12:01
-
12:00
-
11:49
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:51
-
10:43
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:07
-
09:59
-
09:39
-
09:38
-
09:17
-
08:57
-
08:30
-
07:39
-
06:45
-
05:51
-
05:32
-
04:58
-
04:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам