Глава Примеры: Суперлига может привести «Реал» к краху. Перес не понимает последствий

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о потенциальном создании европейскими топ-клубами Суперлиги и об отношении к проекту главы мадридского «Реала» Флорентино Переса.



«Говорят, что Перес стоит за этой идеей, но такие вещи всегда покрыты тайной, поэтому я не знаю, так это или нет. Подозреваю, что ему нравятся подобные проекты.



Он отличный бизнесмен и управленец «Реала» как клуба, но он не понимает, как работают большие турниры. Перес не осознаёт, к чему приведёт создание Суперлиги. Как бизнесмен он имеет вес, но не в данном случае, потому что он не понимает негативных последствий для собственного клуба. Суперлига может привести «Реал» к краху», — приводит слова Тебаса Goal.com.

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