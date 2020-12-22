Сергей Прядкин: сделаем всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил участие в РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин высказался о ситуации «Тамбова», испытывающего финансовые проблемы.
«На собрании вопрос с «Тамбовом» не поднимали, но РФС и мы уже начинаем прорабатывать данный вопрос. Я недавно вернулся из Тамбова, где мы определили точку и как мы должны действовать дальше. Все те требования и помощь от РПЛ, что должны быть, есть, и мы её оказываем. Есть сумма коммерческих доходов, она будет выплачена «Тамбову», если они будут выполнять все требования членства.
На встрече были и представители финансового блока Тамбовского региона, и сам Никитин. Мы наметили шаги, в январе будем встречаться ещё. Мы сделаем всё возможное, чтобы «Тамбов» продолжил своё участие в РПЛ», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 22 декабря 2020
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