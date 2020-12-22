«Спартак» пожелал Тилю успехов в Бундеслиге

«Спартак» на своей официальной странице в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором поздравил полузащитника Гуса Тиля с днём рождения. Сегодня голландскому футболисту исполнилось 23 года.
«С днём рождения, Гус! Сегодня Гусу, выступающему на правах аренды за «Фрайбург», исполнилось 23! Поздравляем голландца и желаем успехов в Бундеслиге», — подписали видеозапись.
Видео можно посмотреть на официальной странице «Спартака» в «Инстаграме».
На самом видео демонстрируется победный гол, который Гус забил в добавленное время «Крыльям Советов» при счёте 1:1. Встреча прошла 25 августа 2019 года.
Тиль перешёл в «Спартак» летом 2019 года из «АЗ Алкмар». Хавбек стал самым дорогостоящим трансфером в истории красно-белых. Московский клуб заплатил за игрока € 16 млн. В нынешнем сезоне 22-летний Тиль принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (0 — в основном составе), провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2023 года.
В начале сентября Гус перешёл во «Фрайбург» на правах аренды. Ранее отмечалось, что год аренды Тиля обойдётся «Фрайбургу» чуть меньше € 1 млн. Зарплату на себя берёт немецкий клуб. В контракте прописано право выкупа хавбека «Фрайбургом» при определённых достижениях. За немецкий клуб Тиль сыграл два раза.
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