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Тренер «Фрайбурга» объяснил, почему Гус Тиль получает мало игровой практики

Тренер «Фрайбурга» объяснил, почему Гус Тиль получает мало игровой практики
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Фрайбурга» Кристиан Штрайх объяснил, почему арендованный у «Спартака» полузащитник Гус Тиль получает мало игровой практики в немецкой Бундеслиге.

«Там он играл прямолинейно, но на данный момент Гус не очень уверен в себе. Тиль — это что-то вроде сокрушителя, который выжигает контр-прессингом, но для этого ему нужна стопроцентная физическая подготовка. И ему, очевидно, ещё предстоит работать", — цитирует Штрайха Kicker.

Тиль дебютировал за немецкую команду в матче 8-го тура Бундеслиги с «Майнцем». Во вчерашнем матче 10-го тура с мёнхенгладбахской «Боруссией» хавбек вышел на поле на 83-й минуте. Немецкий клуб арендовал Тиля до окончания сезона-2020/2021 с возможностью продления соглашения ещё на год.

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