Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении. Матч с «Ювентусом» будет сыгран

«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении от «Ювентуса» по итогам 4-го тура Серии А, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Италии. Таким образом, матч «старой синьоры» и «Наполи» состоится. Решение Спортивного арбитражного суда Италии и снятие одного очка будут отменены. О новой дате встречи пока не сообщается.
Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не прибыл на игру, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.
Юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли.
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