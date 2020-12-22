Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении. Матч с «Ювентусом» будет сыгран

Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении. Матч с «Ювентусом» будет сыгран
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

«Наполи» выиграл апелляцию по делу о техническом поражении от «Ювентуса» по итогам 4-го тура Серии А, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета Италии. Таким образом, матч «старой синьоры» и «Наполи» состоится. Решение Спортивного арбитражного суда Италии и снятие одного очка будут отменены. О новой дате встречи пока не сообщается.

Напомним, команды должны были сыграть 4 октября в Турине. «Наполи» не прибыл на игру, сославшись на запрет местного органа здравоохранения приезжать в Турин из-за случаев коронавируса в клубе.

Юристы команды из Неаполя обращались к руководству Серии А, чтобы обсудить возможный перенос матча. Тем не менее в Серии А заявили, что «Наполи» не убедил лигу в невозможности проведения встречи с «Ювентусом». Встреча состоялась, однако неаполитанцы на матч не прибыли.

«Настоящий вирус — это «Ювентус». Баннер фанатов «Наполи»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020