«Настоящий вирус — это «Ювентус». Баннер фанатов «Наполи»

Болельщики «Наполи» вывесили баннер у домашнего стадиона «Сан-Паоло» в Неаполе, посвящённый ситуации вокруг матча с «Ювентусом».
«Настоящий вирус называется «Ювентус», продезинфицируйте Турин», — написано на баннере, фото которого опубликовано в «Твиттере» Everything Napoli.
Главный судья матча «Ювентус» — «Наполи» Даниэле Довери завершил встречу спустя 45 минут с официального времени начала. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:45 мск. Футболисты «Наполи» не явились на матч, ввиду этого встреча была прекращена.
«Ювентус» был готов выйти на поле домашнего стадиона «Альянц», чтобы сыграть с «Наполи». Однако местные органы здравоохранения в целях из-за коронавируса запретили неаполитанской команде приезжать на матч. В Серии А заявили, что «Наполи» не может доказать невозможность сыграть встречу с «Ювентусом», ввиду этого она не была отменена.
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