«Барселона» крупно обыграла на выезде «Вальядолид» и поднялась на 5-е место в Примере

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания) принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, защитник «Барселоны» Клеман Лангле в чужой штрафной замкнул верховую подачу от Лионеля Месси. Уже через 9 минут Мартин Брайтвайт удвоил преимущество гостей в счёте, а на 65-й минуте Лионель Месси стал автором 644 забитого мяча за «Барселону» в карьере, превзойдя достижение легендарного Пеле и установив окончательный счёт встречи – 3:0 в пользу каталонцев.

«Барселона», набрав 24 очка в 14 турах, поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (14) – по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.