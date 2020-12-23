Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Барселона» крупно обыграла на выезде «Вальядолид» и поднялась на 5-е место в Примере

«Барселона» крупно обыграла на выезде «Вальядолид» и поднялась на 5-е место в Примере
Футбол / Испания 0

В матче 15-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» на стадионе «Хосе Соррилья» (Вальядолид, Испания) принимал каталонскую «Барселону». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте, защитник «Барселоны» Клеман Лангле в чужой штрафной замкнул верховую подачу от Лионеля Месси. Уже через 9 минут Мартин Брайтвайт удвоил преимущество гостей в счёте, а на 65-й минуте Лионель Месси стал автором 644 забитого мяча за «Барселону» в карьере, превзойдя достижение легендарного Пеле и установив окончательный счёт встречи – 3:0 в пользу каталонцев.

«Барселона», набрав 24 очка в 14 турах, поднялась на 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Вальядолид» (14) – по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 18-е место.

Испания - Примера. 15-й тур
23 декабря 2020, среда. 00:00 МСК
Вальядолид
Вальядолид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Лангле – 21'   0:2 Брайтвайт – 35'   0:3 Месси – 65'
Лионель Месси превзошёл рекорд Пеле по количеству голов за один клуб
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020